Mascia Carfagna partecipa al nuovo programma Spose in affari

(Di venerdì 5 luglio 2024)Carfagna partecipa alprogramma “Spose in”, protagonista dell’episodio del 10 luglio su Real Time Protagonista dell’episodio in prima serata il 10 luglio su Real Time,alprogramma “Spose in”. Tra l’eleganza del wedding e le dinamiche delle aste, Lodovica Comello ed Enzo Miccio sono i perfetti padroni di casa della trasmissione. In onda ogni mercoledì alle 21.20 sul canale 31 del digitale terrestre e in streaming su RealTime.it. Prodotta da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, la serie è disponibile anche on demand su Discovery+. Usati al massimo una volta, gli abiti da sposa potranno ora avere una seconda vita. Venduti all’asta ad un gruppo di dieci concorrenti che, di volta in volta, dovranno sfidarsi per conquistare il vestito dei loro sogni.