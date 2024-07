Lutto nel mondo della musica | Pat Dailey è morto a 83 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pat, celebre cantautore noto per le sue esibizioni, èserenamente mercoledì notte a casa sua all’età di 83, come comunicato dal figlio Reesein un post su Facebook. La causamorte non è stata resa nota. Patè stato una figura emblematicascenale di Put-in-Bay sin dal 1978, dove ha intrattenuto le folle prima al Beer Barrel e, dal 2007, al Boathouse Bar. Durante l’inverno, era una presenza costante allo Sloppy Joe’s Bar di Key West, dove strinse una profonda amicizia con il poeta e drammaturgo Shel Silverstein. Silverstein fu un mentore e una grande fonte di ispirazione perfino alla sua morte nel 1999.Leggi anche: ÈRobert Towne, lo sceneggiatore di Chinatown: aveva 89si è anche esibito regolarmente al Valentine Theatre nel centro di Toledo.