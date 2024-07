L’Inter cambia sponsor alla Pinetina accordo con Bper e addio all’ultimo pezzo di Suning | le cifre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ultima testimonianza dell’eraalse ne va con il cambiodel centro sportivo. La storica struttura di allenamento dei nerazzurri, nota da sempre come “La”, prenderà ufficialmente il nome diTraining Centre in sostituzione dell’insegna che faceva riferimento all’ormai vecchia gestione della famiglia cinese. È l’segno del passaggio della presidenza Zhang, di cui ovviamente rimarranno i tanti successi, dopo il cambio di proprietà dello scorso 22 maggio in favore del fondo americano Oaktree . Il nuovo nome del centro sportivo delIl cambio del nome è frutto del rinnovo e dell’ampliamento dell’diizzazione tra l‘Inter e, già Official Banking Partner del club nerazzurro per la stagione sportiva 2023/24, che diventerà così Official Training Centre Naming Rights Partner.