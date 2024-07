Le immagini di Katja Petrowskaja | un testo inedito sarà presentato al festival Conversazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – “Lo shock dell'inizio della guerra in Ucraina si è trasformato in una routine che ci accompagna da tempo. Ormai la guerra sembra un dato inevitabile. Viviamo in registri temporali differenti, in un mondo globalizzato, ma profondamente diviso. In Ucraina muoiono persone, lo vediamo letteralmente online”. Inizia così “Ancora un altro necrologio o: Niobe e i suoi figli”, ilche la scrittrice– premio Strega europeo 2015 con “Forse Esther” (Adelphi, 2014) – proporrà sabato 6 luglio al“Le” a Capri. Ildi, scrittrice e giornalista tedesca nata a Kiev, è dedicato alla guerra, descritta attraverso una serie die riflessioni: “È successo il giorno stesso in cui Ewgen G.