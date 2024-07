La prima di Buscè in Coppa con l’Arzignano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sarà laItalia a dare il via alla prossima stagione. E al primo appuntamento manca poco più di un mese. Il debutto del Rimini di Antonioè previsto per domenica 11 agosto al ’Romeo Neri’ controValchiampo (calcio d’inizio alle 21). Quello dei biancorossi è soltanto uno dei tanti incontri previsti nel primo turno eliminatorio che prevede anche gli anticipi del sabato. Il programma completo. Sabato 10 agosto. Gruppo 1: Albinoleffe-Sestri Levante, Lecco-Milan Futuro, Renate-Novara. Gruppo 4: Foggia-Monopoli, Cavese-Trapani, Crotone-Messina, Potenza-Audace Cerignola. Domenica 11 agosto. Gruppo 2: Triestina-Trento, Atalanta Under 23-Spal, Virtus Verona-Caldiero Terme, Rimini-Arzignano Valchiampo. Gruppo 3: Pontedera-Pianese, Giugliano-Campobasso, Ternana-Casertana.