La missione di Conte al Napoli | rilanciare tre acquisti per un totale di 40 milioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una nuovaperalper 40: Cajuste, Lindstrom e Mazzocchi.‘ NOTIZIE MERCATO. Ilsi prepara a una nuova era sotto la guida di Antonio, con l’obiettivo ditreper undi 40di euro. La sfida di rigenerare la rosa dopo una stagione deludente. Ladi AntonioIlè in fermento in questa estate di calciomercato, determinato a risollevare le sorti di giocatori che non hanno brillato nella scorsa stagione. Antonio, nuovo timoniere della squadra partenopea, si trova di fronte alladi valorizzare treche hanno deluso le aspettative fino ad oggi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom e Pasquale Mazzocchi sono stati acquistati complessivamente per 40di euro, ma finora non hanno espresso il loro pieno potenziale in maglia azzurra.