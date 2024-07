La Bcc pesca in casa | Illuminati nuovo direttore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il neo presidente della Banca del Piceno Sandro Donati ha ufficializzato ieri la nomina delgenerale nella persona di Gabriele. Una professionalità del territorio. Risiede a Grottammare, ha 46 anni, molto preparato e soprattuttoè un prodotto del ’vivaio’ dello stesso Istituto di credito. Laureato in economia e commercio con il massimo dei voti, dottore commercialista e revisore contabile, ha partecipato a diversi master in finanza e gestione d’impresa organizzati dall’Abi (Associazione bancaria italiana) e da Iccrea. Ilgenerale della Bcc di Acquaviva Picena è entrato a far parte della grande famiglia il 1 novembre del 2000, dopo diverse esperienze comedi filiale,amministrativo e vicegenerale efacente funzioni della stessa Bcc.