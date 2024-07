J-POP Manga presenta Mr Villain’s Day Off di Yuu Morikawa

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cosa fa il leader di una organizzazione malvagia extraterrestre tra un piano per far fuori gli abitanti della Terra e l’altro? E se anche lui avesse bisogno, di tanto in tanto, di prendersi una pausa e godersi un po’ di relax? Chissà quali sono gli hobby segreti del più perfido dei criminali quando mette da parte il look da malvagio e va a godersi le proprie giornate libere Tra panda, gite allo zoo, convenience store e imprevedibili e buffe disavventure, arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 10 luglio per J-POPla serie comedy Mr.Day Off di Yuu. Il primo volume avrà in allegato, solo con la prima tiratura, un imperdibile segnalibro omaggio a forma di panda. Fa parte di un’organizzazione malvagia che progetta di conquistare la Terra.