Inquinamento sulla Costa d' Argento | presentato un esposto dall’Associazione Difesa di Ansedonia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Grosseto, 5 luglio 2024 – In questi giorni è stato messo il divieto di balneazione nella parte del canale della Feniglia fino alla Tagliata. Il 26 maggio 2023 la spiaggia della Feniglia - latoè stata chiusa alla balneazione per il superamento dei limiti normativi dei batteri fecali. Stessa sorte, il 4 giugno 2024, è toccata alla spiaggia della Tagliata Inoltre, al promontorio di, da diversi anni, sia in inverno che in estate, sono presenti in mare estese macchie di schiume galleggianti maleodoranti, che, sottoposte ad analisi da parte di Arpat e Capitaneria di porto, hanno rivelato la presenza di tensioattivi, cioè saponi, batteri fecali e tossicità. Ad elencare le criticità dellad'è l'Associazionedi, che haunalla procura di Grosseto, al governatore della Toscana, al sindaco di Orbetello, al comandante della Stazione dei Carabinieri e all'Arpat.