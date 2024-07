Incendio a Filottrano in fiamme un furgone | salvo l' autista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio, poco prima delle 15, a. I pompieri sono stati chiamati per l’di unin via Cornacchia. È successo mentre il veicolo era in movimento. L’, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito a fermare il mezzo e a scendere senza alcuna conseguenza, rimanendo illeso. Dopo aver chiamato il 112, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Osimo che ha spento leche hanno coinvolto leggermente anche la vegetazione a bordo strada. Subito dopo è stata messa in sicurezza l’area dell’intervento. L’area è vicina al luogo in cui pochi giorni fa aveva preso fuoco una mietitrebbia in moto. Lehanno incenerito anche cinquemila metri quadrati di campo dove si trovava posizionato il mezzo al lavoro.