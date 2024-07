Il Vaticano ha scomunicato monsignor Carlo Maria Viganò | era accusato di scisma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilhalatae sententiaedel delitto di. “Sono note le sue affermazioni pubbliche dalle quali risulta il rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Sommo Pontefice, della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti e della legittimità e dell’autorità magisteriale del Concilio EcumenicoII”, sottolinea il Dicastero per la Dottrina della Fede, l’ex Sant’Uffizio, che ieri si è riunito per concludere il processo penale extragiudiziale. Alcuni giorni fa sul suo account Xera tornato a parlare della sua vicenda giudiziaria. “Non riconosco l’autorità né del tribunale che pretende di giudicarmi, né del suo Prefetto, né di chi lo ha nominato – aveva scritto -, questa mia decisione certamente molto sofferta, non è frutto di precipitazione o di spirito di ribellione bensì dettata dalla necessità morale che come vescovo mi obbliga in coscienza a rendere testimonianza alla Verità”.