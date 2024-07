Giacomo Bozzoli la fuga inizia da un albergo in Spagna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Brescia, 30 giugno. In un tranquillospagnolo, il nome dicompare nei registri della reception. Accompagnato dalla compagna e dal figlio, si presenta come un semplice turista, ma quella notte sarà l’ultima da uomo libero. La sua Maserati Levante potrebbe averli condotti lì, anche se il suo passaggio non è stato rilevato. Con il passaporto scaduto,usa la carta d’identità per il check-in, documento che l’trasmette alle forze dell’ordine, finendo così nei database delle polizie europee. Il giorno successivo, la sentenza della Cassazione: ergastolo confermato per l’omicidio dello zio, il cui corpo è stato gettato nella fornace della fonderia a Marcheno, nel Bresciano. Ma, da otto giorni, è già un fuggitivo.