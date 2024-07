Formazioni ufficiali Spagna-Germania | quarti di finale Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ledi, sfida valevole per ididi. A Stoccarda va in scena una sorta didi anticipata visto che si affrontano le due squadre che finora hanno convinto maggiormente. I padroni di casa dellahanno vinto il proprio girone per poi superare la Danimarca negli ottavi. Ancora più netto il percorso della, capace di vincere tutte e tre le partite della fase a gironi senza subire gol per poi calare il poker contro la Georgia. In palio un posto in semicontro Portogallo o Francia. Di seguito le scelte dei due ct per il match di oggi, venerdì 5 luglio alle ore 18.00: In attesa: In attesadiSportFace.