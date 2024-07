Elezioni in Gran Bretagna chi ha vinto e chi ha perso | il trionfo del Labour la disfatta dei Tories il ritorno di Farage

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) La vittoria schiacciante dei laburisti. Ma anche l’affluenza ai minimi dal 2005. E ildell’estrema destra in Parlamento. Con Nigelche viene eletto per la prima volta deputato dopo sette fallimenti. Il voto inha un verdetto chiaro: Keir Starmer si prepara a entrare a Downing Street, mettendo fine a 14 anni di governi conservatori. «Un’onda anomala» secondo i quotidiani britannici. Ma se la sconfitta deiera nell’aria, unacome questa ha qualcosa di storico. Le crisi, la Brexit, l’inflazione e il valzer di primi ministri negli ultimi anni non hanno giovato agli eredi di Margareth Thatcher. Secondo le ultime proiezioni i laburisti ottengono 410 seggi su 650 della Camera dei Comuni. 131 i deputati conservatori.