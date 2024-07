Elezioni Francia e Usa il risultato se votassimo noi italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – Il mito dello scarso interesse degliper le vicende internazionali e del nostro orizzonte corto merita di essere, almeno in parte, sfatato. A dimostrarlo è l’attenzione che i nostri connazionali stanno mostrando, in queste settimane, nei confronti dellefrancesi in corso e di quelle americane, che arriveranno tra meno di quattro mesi. epa11200061 Poll workers go step by step through the opening procedures for a DS 200 ballot scanner at the Fairfax County Government Center polling place in Fairfax, Virginia, USA, 05 March 2024. The 'Super Tuesday' voters in 16 states and territories will cast their ballots for presidential candidates in the 2024 United States primary elections. EPA/SHAWN THEW Partiamo dai vicini francesi, chiamati tra poche ore ad esprimersi per il secondo turno dellelegislative che al primo turno hanno consegnato unstorico di Rassemblement National, il partito di destra guidato dalla leader Marine Le Pen.