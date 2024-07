Delfino di fiume | esemplari in aumento per una specie iconica della Cambogia

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 5 luglio 2024) Invive l’orcella asiatica, undicaratteristicozona del Mekong, di cui di recente sono stati trovati più di 100Secondo il ministro dell’agricoltura, delle foreste epesca, Dith Tina, il numero di delfini diche nuotano nel Mekong, in, ha superato i 100. Questo è un segnale molto incoraggiante per unache è stata a un passo dall’estinzione. L’orcella asiatica, odell’Irrawaddy (Orcaella brevirostris), è un cetaceo schivo, che vive nei pressi delle coste, negli estuari e in alcuni tratti didell’Asia sud-orientale. È riconoscibile per la sua testa arrotondata e il rostro – il classico “becco” da– quasi assente. Un tempo, l’orcella asiatica nuotava liberamente lungo gran parte delMekong, fino al delta in Vietnam.