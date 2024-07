Criminalità cinese blitz della polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ci sono anche Prato, Modena, Parma e Bologna tra le 27 province italiane in cui ieri mattina è stata eseguita una vasta operazione(con oltre 400 agenti coordinati dal servizio centrale operativo) contro la, dedita al favoreggiamento e allo sfruttamentoprostituzione di persone, talvolta anche minorenni. In dettaglio sette persone, sono state arrestate per reati in materia di immigrazione, sfruttamentoprostituzione, stupefacenti e contro la persona. Altre 71 sono state denunciate, in un caso anche per vendita illegale di Viagra. Nel corso delle numerose perquisizioni - eseguite oltre che a Prato, Pisa, Lucca e Carrara per la Toscana, anche ad Alessandria, Ancona, Aosta, Bari, Benevento, Catania, Cosenza, Cremona, Imperia, L’Aquila, Latina, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Oristano, Parma, , Roma, Savona, Teramo e Vibo Valentia - sono state trovate anche diverse dosi di droga: cocaina, hashish ed eroina.