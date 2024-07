Cinque stelle l’onestà è più bella se a braccetto con la Cia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug –, un’onestà ben remunerata dalla Cia, a quanto pare. Chiaramente, il titolo è solo provocatorio: perché la presunta “onestà” dei grillini ce la siamo giocata da anni. Anzi, se la sono giocata (loro) da anni. Però, come la stampa mainstream ha sottolineato in questi giorni, il caso di Jacopo Berti non può non suscitare qualche commento. Magari tragicamente divertito ma in ogni caso degno di espressione I, amore pere per la Cia La notizia ha fatto il giro del web com’era naturale che fosse. In ogni caso si può rilanciare il tema del “tragicamente divertente”, dal momento che il signor Berti, candidatosi nel 2014 alla presidenza della Regione Veneto contro Luca Zaia, anche di recente la favola della “onestà grillina” l’aveva rilanciato sul serio.