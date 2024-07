Calciomercato Milan Giorgio Furlani continua a sperare | non è tutto finito per Joshua Zirkzee

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 luglio 2024)e ilno anel grande colpo dinon è ancora sfumato del. Le ultime La speranza è sempre l’ultima a morire. Lo dice il detto e i tifosi delci credono davvero.è infatti il sogno, tormentato, del mercato dei rossoneri. Lo scoglio èlegato alle commissioni chieste dal suo agente Kia Joorabchian: 15 milioni di euro sono troppi e il Diavolo non è intenzionato a pagarli. La trattativa è quindi completamente ferma, ma in realtà l’affare non è delsaltato. Nonostante non ci siano stati passi in avanti, infatti,è ancora al Bologna, il Manchester United non ha mai affondato il colpo per l’olandese e ilè resta alla ricerca di un bomber.