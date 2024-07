Agli Europei giornata storica col ritorno del calcio normale la provinciale Italia lo capirà?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024)coldel(lalo?) Pomeriggio e serata splendidi per chi ama davvero il. Il gioco del. Non scimmiottamenti ideologici con aberrazioni come il possesso palla fine a sé stesso, o gli expected goals e altre castronerie che ormai siamo costretti a sorbirci quotidianamente. I due quarti di finale tra Spagna-Germania e Francia-Portogallo (ha vinto la Francia ai rigori) ci hanno riconciliato col. Sono state due partite vere. Intense. Giocate a viso aperto. Affrontate da ciascuna squadra, ovviamente, assecondando le proprie caratteristiche. Ma sono state due partite di pallone. Attacchi. Difese. Dribbling. Scatti. Tiri in porta. I cross, i cross! (che nelcontemporaneo sono considerati al pari di una setta satanica).