A che ora Italia-Lituania Preolimpico basket 2024 | dove vederla in tv programma streaming

(Di venerdì 5 luglio 2024) La brutta sconfitta contro Porto Rico ha complicato notevolmente i piani dell’neldi San Juan. Infatti la squadra di Pozzecco si troverà ad affrontare in semifinale la temutaper giocarsi così l’accesso all’ultima partita del torneo, quella che assegna il biglietto per Parigi. Una prestazione davvero disastrosa quella dell’contro i padroni di casa. Un secondo tempo orribile e che ha visto gli azzurri crollare alla fine 80-69 sotto i colpi di uno Josè Alvarado stellare (29 punti con 7/10 da tre). Sembrava un match abbastanza in controllo per l’dopo i primi due quarti ed invece nella ripresa la squadra di Pozzecco è sparita dal campo, fissandosi sul tiro da tre, che ha avuto percentuali disastrose.