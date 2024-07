3 consigli must have per proteggere i capelli dal sole

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 luglio 2024) Treperd’estate dall’esposizione diretta al: come prendersene cura attraverso tre step fondamentali.daldiventa una missione indispensabile, soprattutto d’estate quando le temperature roventi, sbalzi termici ed umidità mettono a dura prova non soltanto il corpo e il benessere generale, ma anche lo stato di salute dei. Ecco perché abbiamo pensato di raggruppare trepreziosi per affrontare il più serenamente possibile l’estate. Crediti: Elements Envato – VelvetMagSpesso si tende a sottovalutare una hair care adeguata e che si adatti alla stagione. Così come accade per la skincare, anche inecessitano di accorgimenti differenti a seconda della stagione di riferimento.