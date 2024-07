Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario 4 luglio streaming italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Siamo pronti per vivere un’altra giornata di: dopo essere rimasti inebriati dall’incredibile derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, è l’ora di vivere un altro derby, quello tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. I due si affrontano per la seconda volta in poco più di un mese: nel Challenger di Torino, su una terra battuta lentissima, a vincere fu il carrarino in due set tiratissimi. Inandrà anche Flavio Cobolli che sfiderà uno dei giocatori del momento, ossia il cileno Alejandro Tabilo, fresco di titolo a Maiorca. Il romano però sa già come batterlo, come dimostrato a Madrid sulla terra battuta in altura. Attesa anche per il doppio Errani/Paolini che debutterà contro una coppia insidiosa come Dart/Lumsden: le britanniche possono far bene sull’erba.