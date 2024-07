Voto Zappaterra senza sconti | Sconfitti peggio che nel 2019 ora serve una riflessione seria Non siamo in sintonia con la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Sapevamo che sarebbe stato difficile vincere e avevamo di fronte una scelta: o costruire un progetto a lungo termine, anche in chiave 2029, o fare uno strappo e tentare, in assoluta dinuità, di erodere più voti possibili. Abbiamo scelto la seconda strada e abbiamo persoche nel". Marcella, capogruppo del Pd in Regione, non faalla sua parte. Cresciuta a pane e politica (è stata vice sindaco di Portomaggiore, la prima segretaria provinciale del Pd e la prima presidente donna della Provincia), è una che le preferenze le sa raccogliere sul territorio (alle regionali del 2020 ne racimolò da sola ben 5.400, battendo tutti gli altri candidati); iper presenzialista, è apprezzata sia a sinistra che a destra, dove è ascoltata e invitata a molti eventi.