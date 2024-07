Uomini e Donne Ida Platano sbotta dopo le critiche alle sue gambe | Soffro di una patologia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione diè stata senza dubbio Ida, la qualeaver trascorso diverso tempo nel parterre del trono over, quest’anno ha avuto la possibilità di sedere sul trono e diventare così la prima tronista over del programma. Nonostante la determinazione dellanel voler trovare un uomo con cui poter uscire dal programma e costruire una storia d’amore duratura, il trono della parrucchiera bresciana è stato tutt’altro che fortunato. Sin dall’inizio, infatti, Ida ha dovuto fare i conti con le numerose segnalazioni arrivate sul conto del corteggiatore che sembrava avere maggiori chance di conquistare il suo cuore, ovvero Mario Cusitore.aver ricevuto la testimonianza da parte di diverseche affermavano di aver avuto degli scambi di messaggi con lui, Mario è stato visto uscire da un b&b in compagnia di una ragazza e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando Ida a decidere di eliminarlo.