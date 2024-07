Uomini e Donne è giunta al termine la relazione tra due ex protagonisti | Siamo incompatibili l’ho bloccato!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 luglio 2024) E’ finita latra due exdi. La coppia si era conosciuta ed innamorata all’interno del dating show, ma da tempo si rincorrevano voci di un loro possibile allontanamento. Si tratta della dama Maura Vitali e del cavaliere Gianluca Rocchetti, che uscirono insieme felicemente dal programma ad Aprile. In una intervista a Casa Lollo, Maura ha confermato i rumors riguardo la loro rottura: Tra me e Gianluca c’è statatà di carattere, la distanza, anche se a me quella andava bene. Ognuno ha la sua vita, io ho due figli, ogni quindici giorni o tre settimane ci vedevamo. Lui è venuto spesso a Brindisi io sono andata una volta a Roma,stati anche a trovare Ida a Terracina. Non sono propensa a fare annunci, non sono Jennifer Lopez sono una persona normalissima, va contro la mia moralità far scoppiare questo polverone.