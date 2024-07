Tutto fatto per Tessmann all’Inter | questa la scelta del calciatore per il prossimo anno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tannersarà un nuovo giocatore dell’Inter. Ilamericano ha sposato in pieno il progetto dei nerazzurri, aderendo all’idea di aggregarsi al gruppo a partire dal 2025. LA SOLUZIONE – Tannerha deciso di accettare l’offerta dell’Inter per un trasferimento a Milano a partire dal 2025. L’americano, il cui orientamento in merito rappresentava l’unico elemento da definire per concludere l’affare, si è convinto dell’opportunità di restare per un altroal Venezia. Un club, quest’ultimo, nel quale ha vissuto un percorso di crescita e maturazione di importante rilievo. E nel quale ambisce a compiere un altro step grazie alla prima esperienza in Serie A.: attesa la firma sul contratto! I DETTAGLI – Come riportato da Fabrizio Romano, nell’affare rientrerà il passaggio a titolo definitivo di Gaetano Oristanio ai lagunari.