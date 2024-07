Tragica morte del giovane Carmine Puccinelli Studio Associati Maior aiuta la famiglia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024): La mamma di: “Vogliamo giustizia. Speriamo che le nuove evidenze portino a una maggiore chiarezza sulle responsabilità del personale sanitario coinvolto”.delcampano: “lachiede giustizia,deposita relazione di parte presso la procura di macerata” “Ieri mattina, gli avvocati dellosi sono recati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata per discutere il caso delmente deceduto in giovanissima età per omessa diagnosi tumorale. Durante l’incontro, gli avvocati Filippo Castaldo, Michele Sorrentino e Pierlorenzo Catalano hanno depositato una relazione di parte multispecialistica che include valutazioni medico-legali e oncologiche dettagliate.