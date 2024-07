Tessmann-Inter la svolta è arrivata Due ipotesi per il prestito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tannersarà un nuovo giocatore dell’, ma non a partire dalla stagione 2024-2025. Ci sono dueper ildel centrocampista ancora del Venezia.– Tannersarà un nuovo giocatore dell’. Lo statunitense si è convinto dell’offerta nerazzurra e si trasferirà nel club nerazzurro a partire dalla stagione 2025-2026. Il Venezia ha dato il via libera all’operazione solo dopo aver trovato l’accordo anche per l’acquisto a titolo definitivo di Gaetano Oristanio. Niente Cagliari o Genoa perciò per l’attaccante, che fin dall’inizio ha espresso la sua preferenza per il Venezia. Cercava una squadra dove poter giocare di più e l’ha ottenuta.– Come già ribadito e confermato anche da Gianluca Di Marzionon arriverà all’subito.