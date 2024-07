Superman | arrivano altre foto dal set del film di James Gunn

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono arrivate in rete alcunerubate dal set di, il nuovo attesissimodi. Primo titolo di una rinnovata serie DC supervisionata dai boss dello studioe Peter Safran, ilseguirà il supereroe omonimo mentre cerca di conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di essere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata. David Corenswet assume il ruolo di Clark Kent. Come possiamo vedere dalle immagini, c’è la prima occhiata al Guy Gardner di Nathan Fillion. ildi David Corenswet è a colloquio con Fillion, che interpreterà questa specifica iterazione di Lanterna Verde; nello stesso scatto sono poi presenti, attaccati a dei cavi di sostegno, la Hawkgirl di Isabela Merced e il Mr.