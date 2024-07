Sinner Berrettini da brividi | glielo ha detto in faccia

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 luglio 2024) Protagonisti di una bellissima partita ieri, Jannike Matteofanno parlare anche per il post gara: la frase dadel romano Un derby da applausi. Jannikcontro Matteoè stato uno spot per il tennis italiano. Quattro set ad altissimo livello, quasi quattro ore di gioco sull’erba di Wimbledon con un susseguirsi di emozioni che ha tenuto incollati gli occhi degli appassionati sul centrale dell’impianto londinese. Alla fine l’ha spuntata il numero 1 al mondo, bravo a portare a casa ben tre tie-break e a non cedere al ritorno del tennista romano. Unche qui è arrivato fino in finale nel 2021, prima dei due anni più complicati della sua carriera, complice un susseguirsi di infortuni che lo ha portato anche fuori dalla top 100.