Se state pensando di fare ‘ghosting’ ecco la domanda che dovreste farvi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Iris e Gabriel sono una coppia in crisi. Lui è medico. Ha una notevole passione per la corsa, corre ogni volta che può. Una sera, proprio mentre fa jogging, la sua vita si stravolge: trova un ragazzo caduto con la bicicletta nel cratere di una cava. Il ragazzo sta morendo. Gabriel non riesce a salvarlo e mente ai paramedici quando gli chiedono se il ragazzo abbia detto qualcosa prima di morire. Arriva la depressione. Iris prova a distrarlo ma le cose si complicano quando una vecchia amica di famiglia, Laure, si piazza a casa loro senza preavviso. Motivo? Laure ha scoperto che suo marito ha una figlia con un’altra donna e vuole stare lontana dal lui. Quel lui che, nel frattempo, si dà alla macchia e diventa introvabile. Fa ghosting? Non proprio ma al lettore, per qualche pagina, sembra di sì.