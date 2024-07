Sarah Ferguson | età malattia marito e figli lavoro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) La duchessa di York,, è tra le figure più curiose e forse meno note della royal family. Non tutti conoscono la sua storia. Solamente qualche ora fa è apparso un post sul suo profilo Instagram che non è passato certo inosservato, tra i primi messaggi in ricordo di Lady Diana in occasione del suo 63esimo compleanno è arrivato quello di. Nella foto le due sono insieme, era il 1990, e si trovavano a Buckingham Palace per il 50esimo anniversario della Battaglia d’Inghilterra del 1940. “Buon compleanno alla mia cara amica, Diana. Eri un pilastro di luce e amore. E che eredità ti sei lasciata alle spalle”, ha scritto in didascalia., duchessa di York, è anche nota come Fergie – notizie.com (fonte foto ANSA)E non solo perché poi ha aggiunto: “Ricorderò per sempre le nostre risate e lo spirito affine e gentile che ho trovato in te.