Quando si gioca Sinner-Kecmanovic? Data orario e tv terzo turno Wimbledon 2024

(Di giovedì 4 luglio 2024)batte Berrettini e vola aldi: masiil match tra Jannike Miomir? Ecco tutte le informazioni su, diretta tv e streaming dell’incontro che mette in palio un posto negli ottavi di finale. Dopo aver avuto la meglio nel derby spettacolare contro il tennista romano, il numero uno al mondo torna in campo per proseguire il proprio cammino ai Championships. A sorpresa sarà il serbo il suo avversario e non l’altra testa di serie Tallon Griekspoor, che tanto l’aveva messo in difficoltà nel torneo di Halle. ECCOSILa partita trasi giocherà venerdì 5 luglio su un campo e a unancora da definire. Per quanto riguarda la diretta tv e streaming, si tratta di un’esclusiva pay su Sky Sport Uno in tv, Sky Go in streaming così come NOW.