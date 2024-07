Promuovere l' innovazione nel settore spaziale | l’Università nel progetto Space it up

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 –di Pisa fa parte del partenariato esteso “it up” varato nell’ambito del PNRR e finanziato con 80 milioni di euro dall’AgenziaItaliana (ASI) e dal Ministero dele della Ricerca (MUR). Costituito da 33 soggetti, tra cui università, centri di ricerca e aziende,It Up è coordinato dal Politecnico di Torino con l’obiettivo è dila collaborazione e l'nelcon centinaia di ricercatori che saranno impiegati su nove linee di ricerca o “spoke”. In particolare,di Pisa partecipa a quattro linee di ricerca: lo spoke 1, di cui è anche co-leader, riguarda lo sviluppo di tecnologie trasversali per missioni satellitari per la protezione e lo sviluppo sostenibile del Pianeta e di esplorazione planetaria; lo spoke 4 dedicato alla progettazione e allo sviluppo di nuovi strumenti di misura miniaturizzati e di alta precisione per missioni satellitari che osservano le radiazioni ionizzanti attorno alla Terra e i serbatoi d'acqua sul pianeta; lo spoke 5, che studia la mitigazione dei rischi naturali e geologici della Terra attraverso le osservazioni spaziali; e lo spoke 9 che esplora la possibilità di viaggiare nello spazio e la permanenza sui corpi celesti extraterrestri, in particolare la Luna e Marte.