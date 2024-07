Pignoramento conti correnti Agenzia Entrate | chi rischia ora

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’delleha avviato la fase di ƒƒ, con l’obiettivo di recuperare i crediti applicando, di fatto, quello che già la normativa italiana prevede, ovvero: il Fisco può bloccare il conto dopo aver notificato il debito e dato opportunità al contribuente di regolarizzare la propria situazione. ChiIlpuò colpire chiunque abbia debiti verso l’dellee non sia riuscito a regolarizzare la propria situazione fiscale. Nel dettaglio, sono a rischio: persone fisiche e contribuenti che hanno debiti fiscali non pagati verso l’delle, come imposte non versate, multe o sanzioni non regolarizzate; i titolari di azienda o le persone giuridiche (aziende e società) se hanno debiti fiscali accumulati, come l’IVA non pagata, imposte sul reddito delle società, contributi previdenziali non versati, etc.