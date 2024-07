Parigi 2024 Sabatini | Portabandiera alla Paralimpiade emozione incredibile e onore immenso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Esserealle Paralimpiadi disarà sicuramente un’, è un, non me l’aspettavo. Essere lì vuol dire rappresentare l’Italia, gli italiani, tutte le speranze degli atleti che partecipano e di tutti i tifosi che ci seguono, quindi è una grande responsabilità e cercherò di ricoprirla al massimo delle mie possibilità sia fuori che dentro il campo”. Lo ha dichiarato Ambra, sprinter paralimpica oro a Tokyo, che riceve oggi il Premio Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole. Ripensando all’impresa di Tokyo,ha aggiunto: “Speriamo di replicare il podio tutto tricolore, è un’immagine che è rimasta un po’ nel cuore di tutti: ognuno darà il massimo, ovviamente in campo c’è della rivalità anche tra di noi, però siamo forti, siamo amiche, c’è anche supporto tra di noi, quindi l’obiettivo è anche quello di fare un podio tutto tricolore”.