Pallanuoto Alessandro Campagna | Saranno queste le partite alle Olimpiadi tutte gol a gol

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’Italia supera di misura la Grecia, sconfitta per 13-12, nella prima delle tre sfide della Sardinia Cup 2024 dimaschile: il Settebello domani affronterà la Spagna, vittoriosa quest’oggi, sempre di misura, sulla Croazia, battuta per 12-11. Al sito federale hanno parlato il CT azzurro,, ed Andrea Fondelli. L’analisi del tecnico azzurro al termine della gara vinta con gli ellenici: “È stata una partita vera, seria. Siamo partiti bene, poi non riuscivamo a stare dietro al loro uomo in più. Ci manca un po’ di verticalità col tiro. Abbiamo abbassato relativamente i carichi di lavoro.legol a gol. E’ stato un test probante“. Andrea Fondelli parla della prestazione contro i greci, ma guarda ancheimminenti: “Era ovvio che non sarebbe finita con un largo vantaggio.