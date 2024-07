Palio di Siena 4 luglio 2024 | vince inattesa l’Onda

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildidel 4si colora dei colori del. Come in molti avevano predetto vista la dominante bianco-azzurrina del colore del mantello/della Madonna di Provenzano nel drappellone di Giovanni Gasparro. A trionfare è stato Tabacco, il cavallo andato in sorte di Malborghetto, guidato da Carlo Sanna, alla terza vittoria in carriera. La storia deldoppiamente rimandato del 4la scrivono “alla zitta” – come direbbero i senesi, cioè senza vantarsi, n. d. r. – la contrada delcon Brigante su Tabacco. Una carriera così anomala che è durata due giorni più delle tradizionali 96 ore di sempre. Il protagonista assoluto è stato Carlo Sanna, detto Brigante. Una corsa dove ricorre il numero 3: la terza vittoria del fantino sardo in carriera, alla terza volta che il barbero è toccato in sorte al popolo di Malborghetto, uscito a sorte come terza contrada lo scorso 26 di maggio.