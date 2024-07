Mirabilandia il parco divertimenti compie 32 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. - (Adnkronos) - Ilpiù grande d'Italiatrentaduee per festeggiare organizza un party di compleanno per sabato 27 luglio al ritmo del sound house di Merk & Kremont. Il duo, formato nel 2011 dai Dj e produttori milanesi Federico Mercuri e Giordano Cremona, è tra i maggiori esponenti della scena dance internazionale nonché producer di artisti italiani di tutti i generi. Dalle ore 21.30 la festa si animerà con un esclusivo dj set senza precedenti che farà ballare tutti fino a notte fonda. Per una delle serate più importanti dell'anno, in collaborazione con Mtv e il Samsara di Riccione, è prevista l'apertura speciale delfino all'1 di notte. “I complesono sempre un momento in cui fare un bilancio e il nostro di questi trentadueè assolutamente positivo, dice Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director di