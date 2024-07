Maltrattamento all’infanzia | la Lombardia è tra le regioni peggiori del Nord Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laè al decimo posto tra le ventine per capacità di fronteggiare il problema del, classificandosi tra le settentrionali meglio soltanto del Piemonte, che è 12° e in peggioramento di tre posizioni dalla rilevazione precedente. È quanto emerge dall’Indice regionale sule la curain, curato da Fondazione CESVI, alla sua sesta edizione. Ne emerge, ancora una volta, un’spaccata dove ilè generalmente più virtuoso del Mezzogiorno. Laha un livello relativamente basso di fattori di rischio, classificandosi al quarto posto, ma precipita al 15° posto per servizi di prevenzione e cura del. La Regione, infatti, è registrata tra quelle “stabili”, che combinano situazioni ambientali favorevoli con sistemi di servizi inferiori alla media nazionale.