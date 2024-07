L' alcol la lite furibonda e le urla Gli attimi prima di decapitare il fratello

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Aveva problemi died era stato già protagonista di episodi di violenza nei confronti di altre persone. Benito Miarelli, 59 anni, era seguito anche dai servizi sociali del comune di Pannarano, ma nessuno immaginava che in una sera d'estate, al culmine dell'ennesimo litigio con ilAnnibale, di 65 anni, potesse decapitarlo e gettare la testa dal balcone della casa in cui vivevano. Entrambi soli Benito per una scelta, Annibale perché anni fa aveva perso il figlio e di recente anche la moglie. Viveva a Roma fino a qualche anno fa, poi, rimasto solo aveva deciso di tornare nel piccolo comune sannita per badare anche alpiù giovane. Aveva lavorato una vita come operaio in una fabbrica di infissi a Roma. Tornato nel Sannio pensava di trascorrere in serenità gli anni della pensione.