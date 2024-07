La guerra in Ucraina alza anche il costo industriale dei medicinali E i produttori si lamentano | Non possiamo alzare i prezzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lainsi conferma motore di inflazione,in settori non così immediatamente intuibili come quello dei. “I costi degli input produttivi sono strutturalmente cresciuti rispetto alla fine del 2021, ovvero il periodo antecedente l’inizio delle tensioni geopolitiche, registrando un incremento, in media, del 30%”, si legge nel rapporto annuale di Farmindustria diffuso oggi. Negli ultimi mesi, nel complesso, “la dinamica al rialzo dei” mostra “segnali di rallentamento,se permane un forte gap rispetto al periodo precedente l’invasione della Russia in”, continua il report. Unica nota positiva è ildell’energia, “che risulta in calo (-24,4%) ma che segue a un anno caratterizzato da un forte aumento degli input energetici (+104% nel 2022)”.