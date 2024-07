Jannik Sinner una decisione pazzesca durante Wimbledon | l' azzardo del campione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Instancabile. Il giorno successivo alla strepitosa partita, vinta, con Matteo Berrettini al secondo turno di, si torna a parlare di. E non tanto per quel che accadrà a Londra, ma per la sua ultimain vista delle olimpiadi di Parigi, che inizieranno il prossimo 26 luglio per concludersi l'11 agosto., numero 1 al mondo, si prepara ovviamente a guidare la spedizione italiana al torneo olimpico di tennis, che si disputerà proprio al Roland Garros, il più prestigioso dei club parigini. E nelle ultime ore l'Itf ha ufficializzato l'elenco completo di giocatori e giocatrici che prenderanno parte ai giochi. Il regolamento prevede che ci sia un massimo di sei uomini e sei donne per nazione, non più di quattro per il singolare e due coppie in doppio.