Il tappo ora non si stacca più Scatta l’obbligo in Europa tra ecologia polemiche e ironia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quelli che non hanno imparato il trucco di ruotarlo a 180 gradi e se lo infilano nel naso. Quelli che si sbrodolano. Quelli che quando svitano strappano come se fosse la spoletta di una granata. Quelli che prima erano ecologisti, ma adesso per rabbia buttano tutta la bottiglia. E dall’altra parte quelli che festeggiano, per la salute del pianeta e la dieta delle balene rivista da una scelta di civiltà. Indietro non si torna. Da ieri è in vigore la norma che impone i tappi tenaci, inseparabili dal loro contenitore, plastica legata ad altra plastica da un frenulo, invito a riflettere e a usare la fantasia. Ce la possiamo fare. Ce l’abbiamo fatta trent’anni fa quando le linguette delle lattine all’improvviso hanno cominciato a piegarsi all’interno, nessuno ricorda più che prima sivano e a volte sigillavano fidanzamenti lampo messe al dito come anelli.