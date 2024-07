Il rap di Secondigliano protagonista Geolier star in Piazza Napoleone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Paolo Ceragioli LUCCA La stella didomani sera alle 21,30 al Lucca Summer Festival, in una“sold out“, davanti a diecimila fan, non nasce al Festival di Sanremo 2024, dove pure rischia di vincere (e lo è stato, il vincitore, per il televoto) con il brano in napoletano “I p’ me, tu p’ te“. Il primo singolo esce nel 2018, a 18 anni, “P“, ovvero le sue radici e l’album di debutto a 19, “Emanuele“, ovvero la sua carta d’identità: quella di Emanuele Palumbo, talento precoce e con le idee ben chiare. In pochi anni(parola francese che traduce “secondino“, cioè di) è diventato un fenomeno con pochi pari nella scena musicale italiana. Legatissimo alle sue radici ma spugna di qualsiasi influenza internazionale e dunque in continua evoluzione, è rapper nato dai freestyle di strada, ma capace di scrivere testi mai banali e anche di parlare d’amore, argomento spesso tabù per il genere.