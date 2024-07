Il Napoli e il ‘cuore granata’ di Alessandro Buongiorno…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ile l’interesse perBuongiorno: l’edizione odierna di Tuttosport racconta un retroscena. Ovvero dell’inserimento della Juventus, con un offerta superiore a quella del club partenopeo. Ma”Avuole andare e aalla fine andrà, visto che De Laurentiis è ora arrivato a trovare un preaccordo con il Torino (35 milioni più 5 di bonus, di cui uno solo difficilmente raggiungibile). L’ex direttore sportivo del“Però, signore e signori, che storia quest’ultima storia! Perché Giuntoli comunque ci ha provato.Ha tentato di inserirsi nel triangolo tra, Cairo e Conte ed era quantomeno riuscito a superare ilnell’offerta per il cartellino del centrale: fino a quota 42 milioni più 5 di bonus. «Ma io non posso, io proprio non posso andare alla Juve», ha continuato a ripetere Buongiorno anche ieri, come già settimane fa, mesi fa: sin dalla fine del 2023, per la precisione, quando Giuntoli cominciò a discutere con l’agente didei suoi destini”.