Il festival francese che riscrive i codici delle performance live

(Di giovedì 4 luglio 2024) È una sala impressionante di ottomila posti dall’acustica eccezionale. Il Théâtre Antique di Vienne, uno dei migliori teatri all’aperto in Europa, riprende a vibrare dal 27 giugno al 16 luglio a suon di jazz, funk e sperimentazioni musicali ibride. Il pubblico “verticale” attende impaziente sulle gradinate della costruzione romana risalente al primo secolo. Dal palco, i musicisti che si esibiscono spesso non sono abituati ad un pubblico così diretto. Qui il concerto è qualcosa di più. Immaginate cosa dev’essere stato per i grandi Miles Davis, Ella Fitzgerald, Michel Petrucciani, Sonny Rollins o Chick Corea quando sbarcavano di fronte ad una scena così sorprendente. Nel 1981 tre amici, Pierre Domeyne, Jean-Paul Boutellier, Jean Gueffier ebbero l’intuizione di fondare unche programmasse tutti quegli artisti impegnati a rompere idella musica, con la volontà di difendere composizioni che si impregnano di sonorità multiple.