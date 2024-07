I Percorsi Partigiani In bici nei luoghi simbolo della Resistenza castanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Inlungo un percorso commemorativo che tocca inel. Con l’arrivo alla Cascina Leopoldina di Cuggiono per commemorare iarrestati e fucilati il 7 luglio 1944 e condividere un pranzo al sacco nel parco di Villa Annoni. Come ha scritto il presidente Sergio Mattarella "il valorememoria nella storia di un Paese è elemento fondamentalesua identità". Per domenica le sezioni Anpi delorganizzano la 18ma edizione di ““. L’evento rappresenta non solo un momento di ricordo e commemorazione ma anche un’occasione per riscoprire la storia del territorio. Quest’anno il percorso prevede diverse tappe significative, dove saranno letti brani storici e testimonianze dell’epoca per rievocare gli avvenimenti accaduti durante la Seconda guerra mondiale.