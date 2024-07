Hezbollah | colpiremo obiettivi inattesi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 21.49 La risposta diall'uccisione di Hajj Abu Nehme, un comandante militare del partito sciita libanese, in un attacco mirato israeliano, includerà anche "attacchi contro". Lo ha affermato Hashlem Safieddin, un alto esponente diai funerali di Hajj Abu Nehme.rivendica di avere lanciato missili e di avere utilizzato numerosi droni per attaccaremilitari israeliani in Galilea e nel Golan. Un maggiore israeliano è stato ucciso da un missile lanciato dal Libano.